13:38 15.06.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245125:Nataly

Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"

За прошедшие сутки, в воскресенье, 14 июня незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на временно оккупированных территориях ДонбассаВВ 15 раз нарушали режим тишины. В результате обстрела пророссийскийх боевиков один украинский военный получил ранение. Такие данные предоставили в пресс-службе Министерства обороны Украины в понедельник, 15 июня.

Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились

В ведомстве заявили, что около Луганска боевики пять раз открывали огонь в направлении оборонных укреплений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометовВВ  и пулеметов.

Также отмечается, что пророссийские оккупационные войска открывали огонь рядом с Ореховым и Травневым из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Помимо этого, выстрелы были произведены в сторону Хутора Вильный.

Два раза незаконными вооруженными формирования РФ был открыт огонь в направлении опорных пунктов возле Авдеевки и Камянки. На той местности враг применял противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Около Марьинки также произошел обстрел из станковых противотанковых. Возле Песков террористы открыли огонь по украинским военнослужащим из снайперского вооружения.

"Наши защитники для прекращения вражеской активности в ответ решительно задействовали очередные огневые методы", - добавили в ведомстве.

Как сообщал ранее УРА-Информ, вВВ Одессе сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства подрыва людей в селе Дачное Беляевского района. В результате инцидента пострадали пятеро граждан.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус возвращается в Китай: худшая ситуация с апреля Сдали Крым добровольно: Порошенко пришел в суд для дачи показаний Зеленский может уйти с должности президента Украины еще в этом году: что известно Племянница Трампа решилась раскрыть его "грязные секреты"
Проишествия
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив