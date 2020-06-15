Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"

В ведомстве заявили, что около Луганска боевики пять раз открывали огонь в направлении оборонных укреплений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометовВВ и пулеметов.

Также отмечается, что пророссийские оккупационные войска открывали огонь рядом с Ореховым и Травневым из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Помимо этого, выстрелы были произведены в сторону Хутора Вильный.

Два раза незаконными вооруженными формирования РФ был открыт огонь в направлении опорных пунктов возле Авдеевки и Камянки. На той местности враг применял противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Около Марьинки также произошел обстрел из станковых противотанковых. Возле Песков террористы открыли огонь по украинским военнослужащим из снайперского вооружения.

"Наши защитники для прекращения вражеской активности в ответ решительно задействовали очередные огневые методы", - добавили в ведомстве.

Как сообщал ранее УРА-Информ, вВВ Одессе сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства подрыва людей в селе Дачное Беляевского района. В результате инцидента пострадали пятеро граждан.