14:09 05.06.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Умер известный советский актер Михаил Кокшенов

Пришла печальная новость из России. Там умер известный российский и советский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов. Ему было 83.

Умер известный советский актер Михаил Кокшенов

Новость о смерти актера первой сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице на Facebook. Она написала следующее: "Умер Миша Кокшенов. Светлая память!". Больше подробностей Воропаева не сообщила.

Об этом пишет УРА-Информ.

Напомним, что в октябре 2017 года появилась новость о том, что перенес инсульт. До января следующего года он находился в больнице. После этого на публике он не появлялся. Только иногда сообщалось, что его видели на прогулках возле своего дома.

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. Он окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина, сыграл в более чем 100 фильмах. В большинстве из них он играл комические амплуа. Больше всего Кокшенов запомнился по фильмам "Женя, Женечка и "катюша"", "Даурия", "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Маленькие трагедии", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Ширли-мырли".

Ранее мы сообщали, что актер из фильма "Сумерки" умер при загадочных обстоятельствах.


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