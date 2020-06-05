В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

В конце церемонии Флойд удостоился восьми минут и 46 секунд молчания. Такой-же период времени его душил полицейский.

Об это пишет УРА-Информ.

Это была частная церемония. Бенджамин Крамп, семейный адвокат, назвал ее "призывом Америки и призывом к справедливости". Церемония была украшена евангельским хором. Из-за эпидемии на них были маски.

"Полицейскому нет оправдания подобному поведению", - сказал преподобный Аль Шарптон во время церемонии.

"Это не пандемия коронавируса убила Флойда. Он был убит пандемией расизма и дискриминации, которую мы слишком хорошо знаем в США», - сказал семейный адвокат. В США "не должно быть двух систем правосудия, одна для черных и одна для белых", - сказал он.

"То, что произошло в случае с Флойдом, происходит каждый день в этой стране, в системе образования, здравоохранения, во всех аспектах американской жизни. Настало время встать во имя Джорджа и сказать, что забрать колено у нас из шеи"- сказал он.

Ранее стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда.