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В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

В четверг (4 июня) в Миннеаполисе состоялась панихида по Джорджу Флойду, убитому полицией. Глава миннеаполисской полиции Медария Аррадондо опустился на колени перед похоронной процессией с гробом.

В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

В конце церемонии Флойд удостоился восьми минут и 46 секунд молчания. Такой-же период времени его душил полицейский.

Об это пишет УРА-Информ.

Это была частная церемония. Бенджамин Крамп, семейный адвокат, назвал ее "призывом Америки и призывом к справедливости". Церемония была украшена евангельским хором. Из-за эпидемии на них были маски.

"Полицейскому нет оправдания подобному поведению", - сказал преподобный Аль Шарптон во время церемонии.

"Это не пандемия коронавируса убила Флойда. Он был убит пандемией расизма и дискриминации, которую мы слишком хорошо знаем в США», - сказал семейный адвокат. В США "не должно быть двух систем правосудия, одна для черных и одна для белых", - сказал он.

"То, что произошло в случае с Флойдом, происходит каждый день в этой стране, в системе образования, здравоохранения, во всех аспектах американской жизни. Настало время встать во имя Джорджа и сказать, что забрать колено у нас из шеи"- сказал он.

Ранее стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда.


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