Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет

Независимое вскрытие, проведенное по заказу семьи Джорджа Флойда, показало, что его смерть произошла из-за удушья после давления в шею и спину, что "привело к отсутствию притока крови к мозгу".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ABC News.

Два доктора, которые сделали вскрытие Флойда, отметили, что причиной его смерти было удушье из-за давления шеи и позвоночника коленями со стороны офицеров. Они отметили, что ранее у этого человека не было заболеваний, которые могли бы способствовать его смерти.

Напомним, на прошлой неделе в Миннеаполисе, штат Миннесота, был задержан 46-летний афроамериканец. За предполагаемую попытку расплатиться поддельной банкнотой в 20 долларов он был фактически убит полицейским, который несколько минут прижимал его шею к колену.

Убийство Флойда полицией в конце мая в Миннеаполисе вызвало протесты, которые распространились в десятках американских городов, включая Вашингтон. Для многих американцев убийство Флойда - это не единичный инцидент, а пример систематического разрешения чрезмерной полицейской агрессии, особенно против чернокожих. Во время демонстрации происходят столкновения с офицерами и беспорядками.

Ранее мы сообщали, что даже президент США Дональд Трамп прятался в подземном убежище из-за беспорядков рядом с Белым домом.