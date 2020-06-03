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Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно

В Украине в очередной раз на взятки взяли высокопоставленного чиновника. Чем же на этот раз закончится история?

Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно

На этот раз на взятке поймали генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки. Его задержали в тот момент, когда ему передавали 300 тысяч гривен взятки.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как отмечают следователи, чиновник Министерства образования требовал взятку от представителя государственного предприятия за то, чтобы победить на конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий. Призовой фонд конкурса составлял три миллиона гривен.

Чиновник был задержан при получении пяти тысяч американских долларов и 165 тысяч в украинской валюте. Задержание проводили прокуроры вместе со Службой Безопасности Украины и Печерским управлением полиции Киева.

В помещении чиновник уже был проведен обыск. На данный момент ему готовится сообщение о подозрении, при этом продолжает досудебное расследование.

Ему грозит лишение свободы на срокВ от 5 до 10 летВ с лишением права занимать определенные должности.

Ранее мы сообщали, что СБУ завершила резонансное расследование.


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