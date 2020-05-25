Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку

Драма в немецком детском саду в Фирзене произошла 21 апреля. Скорая помощь получила сообщение о ребенке, у которой проблемы с дыханием. Скорая помощь с фельдшером была отправлена ​​на место события. Трехлетняя девочка была доставлена ​​в больницу, где она скончалась 4 мая. Полиция в Фирзене заинтересовалась смертью трехлетнего ребенка. Вскрытие показало много внешних повреждений на ее теле.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на DW.

Следователи арестовали во вторник 25-летнюю воспитательницу, которая смотрела за ребенком 21 апреля. Женщина услышала обвинение в убийстве. 25-летняя девушка в настоящее время находится под стражей.

Смерть ребенка повлияла на сообщество Фирзен. Жители стали оставлять свечи и плюшевые игрушки перед детским садом.

Родители детей из детского сада в Фирзене жаловались на 25-летнюю воспитательницу детского сада. Предполагалось, что женщина неоднократно проявляла насилие по отношению к детям.

Ранее мы сообщали, что над Карачи разбился пассажирский самолет, на борту было более 100 человек.