Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)

Самолет пакистанских международных авиалиний летел из Лахора. Он должен был приземлиться в аэропорту Джиннаха в Карачи.

Фотографии места крушения, размещенные в социальных сетях, показывают клубы черного дыма. Катастрофа произошла недалеко от жилого района. Несколько зданий были повреждены. По данным СМИ, это густонаселенный район города.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

"На борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа", - сказал представитель авиакомпании.

Breaking News: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashes near Karachi airport. The flight, A-320, was carrying 90 passengers and was flying from Lahore to Karachi. #planecrash pic.twitter.com/biq7D23c9p

"Мы пытаемся подтвердить количество пассажиров. По предварительной информации, на борту находилось 99 пассажиров и восемь членов экипажа", - сказал пресс-секретарь пакистанского аэропорта Абдул Саттар Хохар, которого цитирует BBC.

Службы работают на месте крушения. Катастрофа произошла через несколько дней после того, как Пакистан разрешил возобновление коммерческих рейсов.

#BREAKING: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashed on Friday afternoon in Pakistan's southern port city of Karachi, local media reported. There are no reports about how many passengers were on board. pic.twitter.com/IidKYcckFd