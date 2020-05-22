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Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек

Сегодняшняя ночь, на 22 мая, в лесах Житомирщины напоминала фильмы ужасов с большим количеством жертв. Пьяный мужчина расстрелял семерых рыбаков.

Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук рассказал детали резонансного дела. Он отметил, что возле села Новоселица Попельнянского района на берегу ставка отдыхала компания киевлян. Они уже не первый раз там собирались, чтобы половить рыбу. В общей сложности было девять человек, в том числе и арендатор ставка. После распития спиртных напитков шестеро из них пошли спать в маленькое здание возле ставка, а еще двое продолжили пить с арендатором.

Об это пишет УРА-Информ.

"Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек", - написал Геращенко.

Он отметил, что только одному человеку удалось сбежать. На данный момент арендатор задержан полицией. Он будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу.

Ранее мы сообщали, что в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка.


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