Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО

Военный вертолет, служащий в военно-морской группе НАТО, потерпел крушение в Средиземном море во время международных учений, проходивших у побережья Греции. Около 20:15 связь с членами экипажа была потеряна. Затем сразу же была организована поисковая акция.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на The Guardian.

Последний сигнал с вертолета CH-148 Cyclone был отправлен примерно в 80 километрах от греческого острова Кефалония. Итальянский и турецкий фрегат начали поиск экипажа вертолета. "Ситуация все время меняется, в настоящее время у нас нет дополнительной информации о результатах спасательной миссии", - сообщили канадские ВВС в Twitter.

Греческий телеканал ERT сообщил, что вертолет участвовал в операции альянса НАТО, целью которой является «остановить агрессию России и другие угрозы в Восточной и Центральной Европе". По данным местных СМИ, на борту могло быть шесть членов экипажа.

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