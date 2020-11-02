17:53 02.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Цена на газ: как избежать повышения в платежках

По сравнению с предыдущим месяцем цены на газ стремительно взлетели с первого ноября. Эксперт рассказал, как можно сэкономить, чтобы не платить по высшим тарифам.

Цена на газ: как избежать повышения в платежках

Директор ООО "Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины" Максим Рабинович отметил, что можно перейти на тариф "годовой", что позволит зафиксировать стабильную цену на целый год и платить по одному тарифу каждый месяц. Он отметил, что уже многие пользователи воспользовались такой возможностью.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Да, можно было этого избежать. Те клиенты, которые выбрали годовой тариф, зафиксировали цену газа на весь год. Они будут оплачивать равными частями каждый месяц по фиксированной цене объем своего потребления. Таких домохозяйств примерно треть, до 40%", — сказал он.

Он также добавил, что повышение цены в отопительный сезон – нормальная вещь. Также Максим Рабинович посоветовал выбирать того поставщика газа, который предлагает самые лучшие условия, и который не завешает цены, предлагая рыночные условия.

Ранее мы опубликовали цены на октябрь. Тогда мы сообщали, что цена будет колебаться от 4,7 до 6,8 гривны за кубический метр. Сейчас за ноябрь она будет доходит даже до 9 гривен.


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