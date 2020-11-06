09:58 06.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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ВР одобрила бюджет на 2021 год: на что власти потратят деньги

Верховная рада Украины одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. Народные избранники поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П. Об этом пишет УРА-информ.

ВР одобрила бюджет на 2021 год: на что власти потратят деньги

Свои голоса "за" отдали 275 парламентариев.

Непосредственно перед голосованием Дмитрий Разумков обратился к главе правительства Денису Шмыгалю и Кабмину с просьбой максимально доработать данный проект.

Голоса во фракция распределились таким образом:

- Слуга народа - 209

- Батькивщина - 19

- Депутатская группа Довіра - 20

- Группа За майбутнє - 16

- Внефракционные - 11

Остальные фракции воздержались от голосования.

Стоит отметить, что доходы украинского государства изначально должны были составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а расходы Украины - 1 трлн 350 млрд грн. Известно, что дефицит составляет 270 млрд грн.

"Увеличить доходы общего фонда проекта государственного бюджета на 2021 в приложении №1 к законопроекту (с уточнением соответствующих итоговых показателей в этом приложении и статьи 1 законопроекта)", - отмечается в проекте постановления.

Также в бюджетном комитете поделились, что доходы депутаты планируют увеличить на 20, 2 млрд гривен. При этом в Счетной палате Украины также подчеркнули, что нашли дополнительные источники доходов в среднем на 20,6 млрд гривен.

Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% - до 6%.

Как стало известно ранее, народные избранники на внеочередном заседании Верховной Рады Украины приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия Государственного бюджета на 2021 год.


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