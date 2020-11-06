УЗ потратить 26 млрд грн: на что пойдут средства

По словам Эзугбая, большая половина выделенных денег пойдет на ремонт и модернизацию железнодорожных путей, локомотивов, а также грузовых и пассажирских вагонов.

Стоит отметить, что в УЗ планируют инвестировать 9,4 млрд грн в обновление ж/д инфраструктуры. Известно и о том, что 7 млрд грн пойдут на обновление парка грузовых вагонов. 4,1 млрд будут вложены в локомотивное хозяйство. На пассажирские перевозки в УЗ выделят 2,8 млрд грн.

Глава УЗ Владимир Жмак, в свою очередь, подчеркнул, что из 26 млрд грн определенная часть денег пойдет на электрификацию двух важных участков украинской железной дороги. Также планируют начать процедуру закупки 50 двухсистемных электровозов.

Как сообщалось ранее, на Западной Украине, в одной из областей, будет создана свободная экономическая зона.