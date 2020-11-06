10:52 06.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Свободная экономическая зона: у Зеленского предложили ввести ее и на Западной Украине

На Западной Украине, в одной из областей, будет создана свободная экономическая зона. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью главы Офиса президента Андрея Ермака для 1+1.

Свободная экономическая зона: у Зеленского предложили ввести ее и на Западной Украине

"Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, но и другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равность возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить", – подчеркнул Андрей Ермак.

Также глава ОП добавил, что в данный момент власти принимают решение о том, в какой именно западной области стоит ввести свободную экономическую зону.

Стоит напомнить, что вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе был включен в опросник действующего президента страны Владимира Зеленского. Опрос проходил во время местных выборов 25 октября.

Как стало известно ранее, Верховная рада Украины одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. Народные избранники поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П.


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