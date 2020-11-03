Ощадбанк обзавелся новым главой правления: кто он

Вчера, второго ноября 2020 года глава правления Ощадбанка Андрей Пышный завершил свою каденцию на посту. С третьего 3 ноября на пост председателя Ощадбанка был принят Сергей Наумов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Facebook Наумова.
Наумов пояснил, что для того, чтоб уж точно идти в перед, Ощадбанкукрайне нужна приватизация. Он считает, что нужно, чтоб в капитал банка вошел иностранный инвестор. Инвестор из-за границы сможет не только принести банку новые технологии, но и восстановить доверие к финансовому институту. Для того, чтоб инвестор принес свой капитал в банка следует усердно продолжать работать над повышением конкурентоспособности "Ощада".
Приватизация и повышение конкурентоспособности Ощадбанка являются приоритетами у Наумова.
Также он подчеркнул, что впервые за всю историю Ощадбанка передача власти в другие руки проходит без конфликтов, цивилизованно, как в ведущих международных компаниях.
Как стало известно ранее, каждый год в Украине требования, которые касаются наличия у человека определенного страхового стажа для выхода на заслуженный пенсионный отдых, будут ужесточаться.
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