14:22 02.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Новые условия для получении пенсий в Украине: кто останется без выплат

Каждый год в Украине требования, которые касаются наличия у человека определенного страхового стажа для выхода на заслуженный пенсионный отдых, будут ужесточаться. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на обновленные нормы закона "Об общеобязательном пенсионном страховании"

Новые условия для получении пенсий в Украине: кто останется без выплат

В следующем году выйти на пенсию смогут только те граждане, чей рабочий стаж составляет 28 лет или больше.

Для выхода на пенсию в Украине в 63 года, нужно иметь от 18 до 28 лет стажа. К 2028 году выйти на пенсию в 60 лет смогут лишь те граждане, чей трудовой стаж будет не менее 35 лет. Стоит отметить, что для получения пенсии на территории украинского государства в 65 лет потребуется 25 лет.

Относительно не совсем в преклонном возрасте уйти на пенсию смогут лишь те, кто проработал всю трудовую деятельность или вВВ органах управления (государственная или местная власть), или в бюджетных учреждениях, то есть наработавшие гарантированный страховой стаж, на протяжении которого за работника вносились деньги в пенсионный фонд.

Как сообщалось ранее, пенсионеры Российской Федерации, которые примут решение сменить банк, в котором они получают пенсионные выплаты, смогут сделать это не меняя дату начисления пенсии.


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