Газ дорожает: опубликованы новые тарифы отопительного сезона

Минимальная стоимость топлива для населения Украины сравнительно с сентябрем поднимется на 7,1%, а максимальная снизится на 2%.

В предстоящем месяца "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины"" будет поставлять газ по наименьшей стоимости для бытовых потребителей. Услугами Нафтогаза пользуются около 2% граждан Украины. За метр кубический они будут платить 4,7 гривны. Эта же стоимость предлагалась потребителям и в сентябре.

Энергокомпания Paliv Energy из Запорожья поставила цену за топливо по 4,8 гривны. Стоимость газа у них возросла на 15% сравнительно с сентябрем.

Украинские газсбыты на октябрь поставили цену от 5,37 до 6,85 гривны за метр кубический. Стоит отметить, что услугами региональных газсбытов пользуется около трети украинцев. Стоимость топлива на прямую будет зависеть от региона, но известно, что минимальная стоимость увеличилась на 8,4%, а максимальная упала на 2%.

По 6,85 гривен за кубометр газа будут платить пользователи услуг компании Одессагаз-Постачання. Отмечается, что это самая высокая цена по Украине.

Ранее сообщалось, группа СКМ известно чиновника Рината Ахметова продала свою сеть автозаправочных станций Параллель.