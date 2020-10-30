15:33 30.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Государство оставит себе Хлеб Украины, ГПЗКУ и Артем соль: Кабмин исключил компании из списка приватизации

Украинский Кабмин убрал из списка объектов большой приватизации три государственных компании. Во владении страны остануться Хлеб Украины, Артемсоль и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ). Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на соответсвующее заявление, которое было опубликовано на сайте правительства.

Государство оставит себе Хлеб Украины, ГПЗКУ и Артем соль: Кабмин исключил компании из списка приватизации

Стало известно, что новый документ теперь отменяет большинство положений распоряжения Кабмина от 3 марта 2020 года, за исключением второго пункта, в котором указано, что в список объектов большой приватизации входит Первый Киевский машиностроительный завод.

Стоит отметить, что на включении в список приватизации государственных компаний Хлеб Украины, Артемсоль и ГПЗКУ настаивал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он называл их "коррупционными кормушками".

Как сообщалось ранее, Государственный банк Украины "Укрэксимбанк" списал на сумму 16,6 млрд грн проблемных кредитов.


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