"Укрэксимбанк" списал проблемных кредитов на 17 млрд грн: в планах списывать еще

"Недавно Набсовет принял решение о списании на внебаланс активов на сумму эквивалента 16,6 млрд грн. Списание не означает, что банк прекратил меры по взысканию", – отметила Гордиенко.

Также она отметила, что банк планирует списать еще проблемные активы на 39 млрд грн до 2023 года. Отмечается, что такое решение было принято согласно оперативным планам по неработающим и проблемным кредитам для государственных банков, который ранее был утвержден Советом по финансовой стабильности.

Непосредственно для Укрэксимбанка данный план предусматривает сокращение доли неработающих активов больше, нежели в два раза, а также сокращение доли плохих кредитов с 57% до 32% в течение грядущих трех лет.

Как стало известно ранее, Лопатинский спиртзавод, который находится во Львовской области. Данный спиртзавод входит в государственное предприятие Укрспирт, и был продан в ходе приватизации государственных предприятий.