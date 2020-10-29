15:31 29.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Подняли" 200 млн грн на спиртзаводах: в Украине продан четвертый объект Укрспирта

Лопатинский спиртзавод, который находится во Львовской области. Данный спиртзавод входит в государственное предприятие Укрспирт, и был продан в ходе приватизации государственных предприятий. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-служба Фонда государственного имущества.

В ходе аукциона стоимость предприятия выросла со стартовых 18,7 млн грн до целых 50 млн грн.

На торгах за предприятие боролись четыре потенциальных покупателя.

Также во ФГИ напомнили, что продажа объектов Укрспирта проходит в рамках реализации программы демонополизации спиртовой отрасли.

Приватизации Лопатинского спиртзавода будет считаться официально завершенной сразу же после подписания протокола о результатах аукциона, и также после окончательного составления договора купли-продажи и проведения окончательного и полного отчета.

Отмечается, что новый собственник актива получит возможность стать участником нового рынка спиртового производства.

Также известно, что Лопатинский спиртзавод является уже четвертым объектом Укрспирта, который был продан через приватизационные аукционы. Средняя цена проданных лотов на аукционе составляет 50 млн грн.

Известно, что за четыре завода по производству спирта новые собственники заплатили 202,5 млн грн.

Как сообщалось ранее, самый богатый человек в мире, который является основателем Amazon Джефф Безос в среду лишился 6,8 млрд долларов. Также стало известно, что в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за одни лишь сутки сократилось на 37,36 млрд долларов. Это произошло после обвала на мировых фондовых биржах.


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