Будем в золоте купаться: в Украине запущен золотодобывающий рудник после 15 лет простоя

"Золотой рудник с подтвержденными запасами золота в с. Мужиево позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны", - отмечается в сообщении.

Также стало известно, что компания Avellana Gold будет вести добычу золота на данной местности.

Глава украинского представительства компании Андрей Смолин добавил, что в компании уже построили обогатительную фабрику, на которой сейчас уже вовлечены в работу 30 человек. В компании подчеркнули, что пришлось потратить почти полтора года на защиту от рейдерских атак.

Специалист уверяет, что компания будет перерабатывать 500 000 тонн руды. Отчисления в бюджет составят 250 млн грн ежегодно.

Помимо этого, в компании настроены заниматься и добычей цинка.

"Мы сможем добывать цинка достаточно, чтобы производить 300 000 батарей и полностью покрыть импортные потребности страны в цинке", – сказал СЕО компании Брайн Севедж.

Также стоит отметить, что разведанные запасы Мужиевского месторождения ранее были оценены в 55 тонн золота и 1 млн тонн цинка.

Как сообщалось ранее, Иван Рудый был выбран главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.