Ахметов снова в выигрыше: его ДТЭК выиграла суд о выплате за передачу электроэнергии при экспорте

Стоит отметить, что многомиллионный холдинг ДТЭК Рината Ахметова является самым большим экспортером электроэнергии.

Также известно. что отныне ДТЭК перестал оплачивать стоимость тарифа на передачу электроэнергии при ее экспорте. В холдинге сослались на то, что экспортеры в европейских странах не платят тариф на передачу, а украинская сторона взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с законодательством Европейского Союза.

ДТЭК через суды пытается получить право не платить госкомпании долг.

Также стоит отметить, что стоимость тарифа Укрэнерго на передачу электроэнергии должна покрывать нехватку средств ГП "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому" тарифу.

Как стало известно ранее, Мужиевский золоторудник является единственным в Украине золотодобывающим предприятием с подтвержденными запасами металла. Оно возобновляет свою работу после 15 лет простоя.