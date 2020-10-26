Ахметов снова в выигрыше: его ДТЭК выиграла суд о выплате за передачу электроэнергии при экспорте

Шестой апелляционный административный суд Украины дал отказ на удовлетворение апелляционные жалобы НЭК "Укрэнерго" и Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Судом было оставлено ранее принятое решение без изменений, которыми был удовлетворен иск ДТЭК Западэнерго, а также отменены определенные положения постановления НКРЭКУ, которыми были конкретизированы обязанности экспортеров электроэнергии платить тариф за передачу электроэнергии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Finbalance.
Стоит отметить, что многомиллионный холдинг ДТЭК Рината Ахметова является самым большим экспортером электроэнергии.
Также известно. что отныне ДТЭК перестал оплачивать стоимость тарифа на передачу электроэнергии при ее экспорте. В холдинге сослались на то, что экспортеры в европейских странах не платят тариф на передачу, а украинская сторона взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с законодательством Европейского Союза.
ДТЭК через суды пытается получить право не платить госкомпании долг.
Также стоит отметить, что стоимость тарифа Укрэнерго на передачу электроэнергии должна покрывать нехватку средств ГП "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому" тарифу.
Как стало известно ранее, Мужиевский золоторудник является единственным в Украине золотодобывающим предприятием с подтвержденными запасами металла. Оно возобновляет свою работу после 15 лет простоя.
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