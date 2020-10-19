В Беларусь поступили $500 млн "путинских кредитов"

"Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 млн долларов США" - сказано на сайте ведомства.

Стоит отметить, что по условиям, данный кредит предоставлен сроком до 10 лет, льготный период - 5 лет под плавающую процентную ставку.

Средства ЕФСР были направлены на территории беларуского государства с целью поддержать экономику в условиях последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Также в российском Минфине сообщили, что помимо транша из Фонда, РБ получит еще и средства от РФ в размере кредита на один млрд долларов, который будет предоставлен двумя траншами. Первую часть Беларусь получит в этом году, а вторую уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 43 дня длилась забастовка украинских горняков на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината, который принадлежит Ринату Ахметову.