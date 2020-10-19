10:00 19.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
100247117:Nataly

В Беларусь поступили $500 млн "путинских кредитов"

Евразийский банк развития перечислил беларускому государству первый транш в $500 млн долларов из $1,5-миллионного кредита, который ранее был оговорен и согласован российским лидером Владимиром Путиным и нелегетимным правителем Беларуси Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на российский Минфин.

В Беларусь поступили $500 млн

"Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 млн долларов США" - сказано на сайте ведомства.

Стоит отметить, что по условиям, данный кредит предоставлен сроком до 10 лет, льготный период - 5 лет под плавающую процентную ставку.

Средства ЕФСР были направлены на территории беларуского государства с целью поддержать экономику в условиях последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Также в российском Минфине сообщили, что помимо транша из Фонда, РБ получит еще и средства от РФ в размере кредита на один млрд долларов, который будет предоставлен двумя траншами. Первую часть Беларусь получит в этом году, а вторую уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 43 дня длилась забастовка украинских горняков на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината, который принадлежит Ринату Ахметову.


Поделиться

Читайте также:

  • Беларуские власти объявили лидера оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск. Ее обвиняют в призывах к свержению конституционного строя, а также приписывают действия, которые направлены на вред национальной безопасности. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

  • Задолженность украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 сентября 2018 года составил 60,303 миллиарда гривен. Такие показатели на 2,9% выше за август месяц.

  • Владимир Путин - президент РФ, пытался объяснить обстоятельства отравления российского оппозиционера Алексея Навального президенту Франции Эмануэлю Макрону, но его ложь не увенчалась успехом. Более того, он на столько взбесил Макрона, что это может серьезно сказаться на отношения РФ с Европой. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на свои источники, передает УРА-Информ.

  • Протести в Білорусі проти чинного президента Олександра Лукашенка є найяскравішим прикладом повстання народу, який втомився від диктатора проти жорсткої авторитарної диктатури, заявив російський історик Андрій Зубов. На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що саме епоха інтернету взяла на себе відповідальність за те, що відбувається в Білорусі. Про це пише УРА-Інформ.Як написав він у своєму Facebook, саме епоха інтернету стала в цьому процесі ключовим моментом. Про це пише УРА-Інформ.

  • Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин піддав критиці повільне зниження облікової ставки.

  • Чинний президент Російської Федерації Володимир Путін і його бліжайшіесоратнікі звинувачуються ЦРУ в керівництві операцією з очорнення репутації колишнього віце-президента Джо Байдена, тим самим втручаючись в прийдешні вибори США. Про це йдеться в звіті Центрального розвідувального управління (ЦРУ), який був опублікований The Washigton Post, передає УРА-Інформ.

  • Чоловікові білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановском, за яку ратує народ країни, Сергію Тіхановском продовжили термін затримання в СІЗО без законних на те підстав. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на Telegram-канал Країна для життя.

  • Яка зараз в Україні ситуація з іпотечним кредитуванням, чи варто взагалі зараз брати кредит на житло? Про це в ефірі телеканалу "Перший Діловий" розповів голова експертної ради українського аналітичного центру Борис Кушнірук у п’ятницю, 14 лютого.

  • Лідер білоруської об'єднаної опозиції Світлана Тіхановском зробила заяву перед зустріччю президента Російської Федерації Володимира Путіна з лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на Telegram-каналу Пул першої.
 
Уже с ноября не все украинцы смогут получить пенсии: кто останется без денег Украину ждет полный локдаун: стало известно, когда снова введут жесткий карантин Ситуация с COVID-19 в Украине одна из худших в мире: даже в Италии лучше Зеленский придет в Раду: чего ожидать от главы государства
Проишествия
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив