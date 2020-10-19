В Беларусь поступили $500 млн "путинских кредитов"

Евразийский банк развития перечислил беларускому государству первый транш в $500 млн долларов из $1,5-миллионного кредита, который ранее был оговорен и согласован российским лидером Владимиром Путиным и нелегетимным правителем Беларуси Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на российский Минфин.
"Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 млн долларов США" - сказано на сайте ведомства.
Стоит отметить, что по условиям, данный кредит предоставлен сроком до 10 лет, льготный период - 5 лет под плавающую процентную ставку.
Средства ЕФСР были направлены на территории беларуского государства с целью поддержать экономику в условиях последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Также в российском Минфине сообщили, что помимо транша из Фонда, РБ получит еще и средства от РФ в размере кредита на один млрд долларов, который будет предоставлен двумя траншами. Первую часть Беларусь получит в этом году, а вторую уже в 2021 году.
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