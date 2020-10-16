Протесты на комбинате Ахметова: горняки вышли из-под земли спустя 43 дня

"Мы все долго ждали утро, когда новости КЖРК будут такими. Когда протестующие будут дома. Их пытались сломать, растоптать их честь и достоинство, но они поднялись непокорёнными!" - подчеркнул Волынец на своей странице в соцсети.

Стоит напомнить, что седьмого сентября на КЖК "Батькивщина" сотрудники шахты начали забастовку под землей, тем самым горняки поддерживали своих колег из шахты "Октябрьская". Позже - в сентября, к сотрудникам бастующих предприятий еще присоединились и шахты "Гвардейская", "Терновская".

Ранее сообщалось, что руководство Криворожского железорудного комбината во главе с Ахметовым и Коломойским заявило о своих намерениях уволить сотрудников, которые бастуют под землей уже 22 день.