"Уволить всех": комбинат Ахметова и Коломойского начал увольнять протестующих шахтеров

В ведомстве отметили, что работа комбината остановилась из-за незаконной блокировки горняками и Родина, Терновская, Октябрьская, Гвардейская.

Протесты начались еще 2 сентября. Причиной забастовки стала неудовлетворенность сотрудников условиями труда и зарплатами. Изначально на протеств шахты спустилось около 400 работников, сейчас там остается еще 117 человек.

Стоит отметить, что правление компании предложило сотрудникам шахт повышение заработной платы на 10-25% , а также заявило о подписании с шахтерами Меморандума о взаимопонимании. Несмотря на это, горняки недовольны, и все еще остаются бастовать под землей.

В КРЖК вскоре заявили, что предприя, для минимализации потерь от протестов, проведен сокращение рабочих мест, и полностью остановит свою работу.

Также сообщается, что на землю подняли еще троих бастующих работников шаххты, так как у горняков ухудшилось состояние здоровья.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с Днем шахтера.