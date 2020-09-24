17:19 24.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Уволить всех": комбинат Ахметова и Коломойского начал увольнять протестующих шахтеров

Руководство Криворожского железорудного комбината во главе с Ахметовым и Коломойским заявило о соих намерениях уволить сотрудников, которые бастуют под землей уже 22 день. Также правление компании заявило о временно прекращении работы предприятия. Об этом сообщает пресс-служба комбината, передает УРА-Информ.

В ведомстве отметили, что работа комбината остановилась из-за незаконной блокировки горняками и Родина, Терновская, Октябрьская, Гвардейская.

Протесты начались еще 2 сентября. Причиной забастовки стала неудовлетворенность сотрудников условиями труда и зарплатами. Изначально на протеств шахты спустилось около 400 работников, сейчас там остается еще 117 человек.

Стоит отметить, что правление компании предложило сотрудникам шахт повышение заработной платы на 10-25% , а также заявило о подписании с шахтерами Меморандума о взаимопонимании. Несмотря на это, горняки недовольны, и все еще остаются бастовать под землей.

В КРЖК вскоре заявили, что предприя, для минимализации потерь от протестов, проведен сокращение рабочих мест, и полностью остановит свою работу.

Также сообщается, что на землю подняли еще троих бастующих работников шаххты, так как у горняков ухудшилось состояние здоровья.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с Днем шахтера.


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