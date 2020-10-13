11:39 13.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинцы на грани нищеты: опубликована печальная статистика безработицы

Число безработных украинцев увеличилось до 427 000 граждан по состоянию на октябрь текущего года. Такая цифра практически на 60% больше чем в это же время в 2019 году. Эти данные привели в Государственном центре занятости Украины в ответ на запрос Радио Свободы, передает УРА-Информ.

Украинцы на грани нищеты: опубликована печальная статистика безработицы

Наибольшее количество безработных граждан Украины зарегистрировано в& Киевской, Одесской, Закарпатской иВВ Львовской областях, украинская столица так же не отстает в 1,8-2,8 раза).

Стоит отметить, что число безработных жителей в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях возросло на 32-38%.

В Украине по состоянию на 12 октября 2020 года зарегистрировано 67 000 вакансий, а это число на 34% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в ушедшем году на одну вакансию претендовало три человека, а сейчас - шесть.

С началом карантинных ограничений на территории страны статус безработного получили 525 тыс. человек. Такой показатель на 53% больше, нежели в 2019 году за тот же период (12 марта-9 октября).

Ранее стало известно, что правительство запланировало повысить минимальную заработную плату до 6 500 гривен с первого июля 2021 года, однако, в партии "Слуга народа" предложили отложить повышение минималки до декабря следующего года.


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