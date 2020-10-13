11:01 13.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Слуги" предлагают заморозить повышение минималки

Правительство запланировало повысить минимальную заработную плату до 6 500 гривен с первого июля 2021 года, однако, в партии "Слуга народа" предложили отложить повышение минималки до декабря следующего года. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на интервью нардепа Даниила Гетьманцева для ТСН.

Народный депутат считает, что действовать следует постепенно, иначе в противном случае работодатели станут переводить своих сотрудников на половину ставки, а остальное будут выдавать в конвертах.

"Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты является 6 тысяч гривен, а не 6,5 тысяч. То есть я бы остановился на 6 тысячах гривен", – подчеркнул Гетманцев.

Также он уточнил, что повысить до 6 500 гривен следовало бы с первого декабря 2021 года.

На текущий момент минимальная зарплата в Украине составляет 4 723 гривен в месяц. Стоит учесть и вычет налогов, после которых украинец с минимальной зп получает на руки 3802,01 грн.

Ранее сообщалось, что 98% всей украинской продукции будут иметь совершенно вольный доступ на рынки Объединенного Королевства, сразу же после завершения переходного периода, который предусмотрен соглашением о выходе Великобритании из состава ЕС.


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