Новые соглашения с Великобританией: 98% украинских товаров выйдут на рынок Объединенного Королевства

Между Украиной и ОК было подписано Соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между государствами.

Торговый представитель Украины Тарас Качка" заявил, что подписание нового документа предоставляет Украине гарантии свободного доступа к рынку Британии. Стоит отметить, что это является крайне важной деталью развития взаимовыгодных отношений как для Украины, так и для Британии.

Стало известно, что квотирование по некоторым украинским продуктам увеличится от 13 до 20%, что будет стимулировать украинский экспорт. Условия доступа к Европейскому рынку и рынку Объединенного Королевства будут значительно расширены, так как их просмотр состоится уже в 2022 году.

С момента, как документ вступит в силу произойдет полная либерализация 98% товарной номенклатуры, а с 2023 для Украины либерализованными будут еще 2% украинского рынка товаров.

Как стало известно ранее, топ-менеджеров компании НАК Нафтогаз Украина обвиняют в государственной измене.