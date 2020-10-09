11:45 09.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Новые соглашения с Великобританией: 98% украинских товаров выйдут на рынок Объединенного Королевства

98% всей украинской продукции будут иметь совершенно вольный доступ на рынки Объединенного Королевства, сразу же после завершения переходного периода, который предусмотрен соглашением о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Украины.

Новые соглашения с Великобританией: 98% украинских товаров выйдут на рынок Объединенного Королевства

Между Украиной и ОК было подписано Соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между государствами.

Торговый представитель Украины Тарас Качка" заявил, что подписание нового документа предоставляет Украине гарантии свободного доступа к рынку Британии. Стоит отметить, что это является крайне важной деталью развития взаимовыгодных отношений как для Украины, так и для Британии.

Стало известно, что квотирование по некоторым украинским продуктам увеличится от 13 до 20%, что будет стимулировать украинский экспорт. Условия доступа к Европейскому рынку и рынку Объединенного Королевства будут значительно расширены, так как их просмотр состоится уже в 2022 году.

С момента, как документ вступит в силу произойдет полная либерализация 98% товарной номенклатуры, а с 2023 для Украины либерализованными будут еще 2% украинского рынка товаров.

Как стало известно ранее, топ-менеджеров компании НАК Нафтогаз Украина обвиняют в государственной измене.


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