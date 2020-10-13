13:00 13.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
100247036:Nataly

Google может продать браузер Chrome: компания серьезно разозлила правительство США

Американский Минюст и генеральные прокуроры США планируют подать огромный антимонопольный иск против компании Google с требованием продать браузер Chrome, а также часть рекламного бизнеса. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники, передает УРА-Информ.

Google может продать браузер Chrome: компания серьезно разозлила правительство США

Американское правительство придерживается мнения, что в корпорации через чур много контроля над глобальным рынком цифровой рекламы. стоимость которого оценивается в 162 миллиарда долларов. Сейчас Chrome является самым используемым браузером в мире, он занимает долю более 69% мирового интернет-пространства, против 8% у Apple Safari.

Генпрокуроры штатов уже обратились к третьим сторонам и главным конкурентам браузера с вопросом, какую часть бизнеса Google стоит выставить на продажу. Большая часть решили, что это должен быть фирменный браузер.

Власти США планируют ограничить использование данных пользователей Сети, которые были получены из Chrome. Планируеться, что у компании останется только часть рекламного бизнеса по покупке и продаже рекламы. Иск должен быть готов до 25 октября.

Также стоит отметить, что в антимонопольном докладе Конгресса США сказано, что 81% поисковых запросов на компьютерах и 94% на телефонах приходится на долю Chrome. Слушания пройдут уже в ближайшие недели. Комментариев от правительства пока не было.

Ранее сообщалось, что число безработных украинцев увеличилось до 427 000 граждан по состоянию на октябрь текущего года. Такая цифра практически на 60% больше чем в это же время в 2019 году.


Поделиться

Читайте также:
 
Facebook меняет свою политику разжигания ненависти - Цукерберг: мое мышление изменилось "Я занимался бл**ством", - Дантес о своих отношениях Врач рассказал, кто может повторно заболеть COVID-19 Рябошапка обозвал Зеленского лжецом
Проишествия
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив