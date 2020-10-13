Google может продать браузер Chrome: компания серьезно разозлила правительство США

Американское правительство придерживается мнения, что в корпорации через чур много контроля над глобальным рынком цифровой рекламы. стоимость которого оценивается в 162 миллиарда долларов. Сейчас Chrome является самым используемым браузером в мире, он занимает долю более 69% мирового интернет-пространства, против 8% у Apple Safari.

Генпрокуроры штатов уже обратились к третьим сторонам и главным конкурентам браузера с вопросом, какую часть бизнеса Google стоит выставить на продажу. Большая часть решили, что это должен быть фирменный браузер.

Власти США планируют ограничить использование данных пользователей Сети, которые были получены из Chrome. Планируеться, что у компании останется только часть рекламного бизнеса по покупке и продаже рекламы. Иск должен быть готов до 25 октября.

Также стоит отметить, что в антимонопольном докладе Конгресса США сказано, что 81% поисковых запросов на компьютерах и 94% на телефонах приходится на долю Chrome. Слушания пройдут уже в ближайшие недели. Комментариев от правительства пока не было.

Ранее сообщалось, что число безработных украинцев увеличилось до 427 000 граждан по состоянию на октябрь текущего года. Такая цифра практически на 60% больше чем в это же время в 2019 году.