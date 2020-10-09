В "Нафтогаз" идут проверки: топ-менеджеров обвиняют в госизмене

Соответствующие бумаги глава правления Коболев получил восьмого октября. При этом, чиновник понятия не имеет, когда против него и верхних чиновников правоохранители успели завести дело.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене", - подчеркнул глава правления.

Также Коболев уверил, что ни ему, ни его коллегам в компании совершенно нечего скрывать.

Чиновник добавил, что компания готова предоставить все необходимые документы.

"И по государственному аудиту по резерву долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - добавил Коболев.

Ранее сообщалось, что на территории Украины уже в октябре начнется отопительный сезон 2020 года. Основным условием включения отопления является температура воздуха на улице не больше +8 градусов на протяжении трех дней.