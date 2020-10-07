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Болгария "ставит палки в колеса": строительство турецкого потока задерживается на пол года

Болгарская сторона уже на полгода затянула строительство ГЗС "Турецкий поток". Об этом сказано в новом меморандуме еврооблигаций ОАО "Газпром", передает УРА-Информ.

Болгария

Уже в феврале этого года российская компания "Газпром" рассчитывала, что Болгария завершит строительство перемычки газопровода на границе с сербской стороной. Теперь Болгария отмечает, что сможет закончить строительство лишь к концу текущего года.

Газпром, в этом меморандуме, заявляет об угрозах транзита газа в страны Европы из-за ситуации на территории Беларуси, которая связана с непризнанием Александра Лукашенко легитимным главой страны. Транзит газа по маршруту Ямал–Европа может осложнить отношения Республики Беларусь с Российской Федерацией. В компании "Газпром" считают, что к такому выводу их подтолкнет неопределенность ситуации.

Строительство Турецкого потока начали строить в 2017 году в обход территорий Украины. Российский газопровод проложили на дне Черного моря. Стоимость проекта составляет приблизительно семь миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом РФ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Несмотря на то, что еще рано определять, какие последствия для газопровода будет иметь инцидент, который произошел на борту самолета с Навальным.


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