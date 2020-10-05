13:47 05.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Подорожание хлеба в Украине неизбежно: стала известна новая цена

Уже в ближайшее время украинцам стоит готовиться к тому, что цены на такой важный продукт как хлеб пойдут существенного в гору.

Подорожание хлеба в Украине неизбежно: стала известна новая цена

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса рассказал, что хлеб подорожает из-за повышения цен на пшеницу, сахар и подсолнечное масло. Он отметил, что называется даже цифра в 40 процентов, однако он считает, что этого не произойдет. Также он отметил, что в последние годы украинцы едят все меньше и меньше хлеба. Если в 2000 году украинцы потребляли около 50 кг хлеба на человека, то сейчас этот показатель – 25 кг.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Говорить о том, что спонтанно цена вырастет на 40%, нельзя. Цена наВ пшеницу растет с начала года, и связано это с рядом факторов. Цена на зерно является стабильно высокой, начиная с марта. Почему пекари до сих пор не адаптировались, я не понимаю. Сейчас украинский хлеб стоит около 25 грн за кг. если поднять цену до 40 грн, украинцы еще меньше будут его покупать. Поэтому говорить о том, что цены вырастут на 40%, преждевременно. Если рост и будет, то в разумных пределах: 5-10%, не больше", - заявил эксперт.

Ранее мы сообщали, что в Украине также подорожает газ для населения.


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