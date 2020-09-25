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Ахметов срочно избавляется от сети АЗС

Группа СКМ известно чиновника Рината Ахметова продала свою сеть автозаправочных станций Параллель. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в руководстве компании, передает УРА-Информ.

Ахметов срочно избавляется от сети АЗС

Издание уверяет, что ранее о продаже сети АЗС Ахметова стало известно в банковских кругах. Однако, к текущему моменту, руководство и менеджемент компании не давали официальных заявлений о продаже, но отрицаний с их стороны тоже не наблюдается.

По данным источников, приобрел прибыльный бизнес Ахметова либо оптовый трейдер, либо владелец небольшой сети, который планирует развиваться в данном направлении. Имя нового владельца АЗС Параллель пока что остается тайной.

В 2013 году сеть Рината Ахметова суммарно ;насчитывала около 140 станций, а ее стоимость была на уровне 120 млн долларов. Уточняется, что тогда покупатель так и не нашелся, хоть покупку и рассматривали все игроки крупного рынка, а саму АЗС было предложено продать за 100 млн дол.

Сейчас компании бизнесмена ТМ Параллель работает 60 АЗК и АЗС в Днепропетровской и Запорожской областях, также заправки находятся и на территории ОРДЛО.

Стоит отметить, что компания торгует нефтепродуктами в крупном и мелком опте.

Ранее сообщалось, что руководство Криворожского железорудного комбината во главе с Ахметовым и Коломойским заявило о соих намерениях уволить сотрудников, которые бастуют под землей уже 22 день.


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