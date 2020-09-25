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ВБ выделит $65 млн на ремонт дорог в ОРДЛО

Кредит в размере 65 млн долларов будет выделен Всемирным банком на ремонт дорог в Луганской области в рамках реализации ;проекта "Восточная Украина: воссоединение, обновление, возрождение". Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры.

ВБ выделит $65 млн на ремонт дорог в ОРДЛО

В сообщении ведомства сказано, что предоставление кредитных средств Всемирным банком уже было согласовано с Международным банком реконструкции и развития.

Также отмечается, что подписание кредитного договора запланировано до конца текущего года.

В планах программы обновить 183 км транспортных дорог общего пользования, которые являются государственными в Луганской области.

В ведомстве добавили, что планируется провести реконструкцию и обновление на автодорогах ВН-26 Чугуев-Меловое, Р-66 КПП "Демино-Александровка"-Сватово-Лисичанск-Луганск, Т-13-02 КПП "Танюшевка"-Старобельск-Бахмут.

Ранее сообщалось, что Восточный апелляционный суд оставил ранее принятое решение хозяйственного суда Донецкой области от 27 июня 2020 года об обязательстве железнодорожной компании Укрзализныци, оплатить свой долг в размере 68 млн долларов, или 1,9 млрд грн, как правопреемника Донецкой железной дороги перед банком РФ Сбербанком.


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