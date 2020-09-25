11:59 25.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Укразализныця задолжала Сбербанку за Донецкую ж/д почти $70 миллионов

Восточный апелляционный суд оставил ранее принятое решение хозяйственного суда Донецкой области от 27 июня 2020 года об обязательстве железнодорожной компанииВ Укрзализныци, оплатить свой долг в размере 68 млн долларов, или 1,9 млрд грн, как правопреемника Донецкой железной дорогиВ перед банком РФВ Сбербанком. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на finbalance.В 

Укразализныця задолжала Сбербанку за Донецкую ж/д почти $70 миллионов

Еще в июне Большая Палата Верховного суда признала украинскую железнодорожную компанию Укрзализныцю правопреемником Донецкой ж/д с даты основания этого акционерного общества. Стоит уточнить, что дата основания была зарегестрирована 21 ноября 2015 года. Тем самым, суд обязал компанию Укрзализныця выплатить все долгиВ Донецкой ж/д, без получения от этой компании какого-либо имущества к статутному капиталу.

Пока что подсчеты указывают на то, что Донецкая ж.д задолжала кредиторам более 6,5 млрд грн. Долг перед Сбербанком составляет 3,5 млрд грн, а передВ ВТБ БанкомВ – 1,2 млрд грн.

Также в издании уточнили, что на временно оккупированных украинских территориях Донецкой и Луганской областей остается около 20В 000 грузовых вагонов Укрзализныци, более 6В 000 пассажирских вагонов и 300 локомотивов, которые неизвестно когда будут возвращены.

Как стало известно ранее, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в служебных помещениях "Укрзализныци" в Виннице и Киеве. Полиция и СБУ разоблачили коррупционную схему, в результате которой государству нанесен ущерб почти на 12 млн гривен.


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