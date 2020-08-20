13:46 20.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Укрзализныця" вновь под прицелом: в помещениях в Киеве и Виннице проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в служебных помещениях "Укрзализныци" в Виннице и Киеве. Полиция и СБУ разоблачили коррупционную схему, в результате которой государству нанесен ущерб почти на 12 млн гривен. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сотрудники органов правопорядка отметили, что в течение 2019-2020 годов филиал "Укрзализныци" выделил более 60 млн гривен для закупки материалов для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю стоимость материалов.

"Проведенные в ходе следствия экспертизы установили реальную стоимость товаро-материальных ценностей и показали необоснованное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 миллионов гривен", - отметили в ведомстве.

Открыто производство по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось ранее, Ryanair заявила, что сократит количество рейсов в сентябре на 20 процентов. Как пояснил перевозчик, решение связано со значительным падением бронирований в последние дни.


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