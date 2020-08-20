"Укрзализныця" вновь под прицелом: в помещениях в Киеве и Виннице проходят обыски

Сотрудники органов правопорядка отметили, что в течение 2019-2020 годов филиал "Укрзализныци" выделил более 60 млн гривен для закупки материалов для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю стоимость материалов.

"Проведенные в ходе следствия экспертизы установили реальную стоимость товаро-материальных ценностей и показали необоснованное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 миллионов гривен", - отметили в ведомстве.

Открыто производство по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось ранее, Ryanair заявила, что сократит количество рейсов в сентябре на 20 процентов. Как пояснил перевозчик, решение связано со значительным падением бронирований в последние дни.