13:25 23.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В "ДНР" взялись за пенсионеров: что будет с пенсиями и пособиями

Пенсии и соцпособия на временно оккупированных территориях Донецкой области должны достигнуть уровня Ростовской области Российской Федерации после 1 января 2022 года. Также стало известно, что в грядущем году пенсионеров ждут еще повышения социальных выплат. Об этом во время прямой телевизионной линии сообщил самоправозглашенный "глава ДНР" Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

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На линию связи обратилась гражданка Анна Ковалева из Макеевки с тем вопросом, что социальные выплаты в Украине и РФ значительно выше, нежели в ДНР. Также она отметила, что выплаты составляют 3000 рублей, и то трудно выживать за эти средства. На что Пушилин ответил, что повышения уровня социальных выплат на территории ДНР гражданам придется ждать минимум до 2022 года, чтобы выйти на такой же уровень как в РФ или Украине.

Основной задачей, как отметил глава ДНР сейчас является доведение социальных выплат до уровня соседней Ростовской области. Повышение Пушилин планирует провести в три этапа. Первое повышение соцвыплат запланировано с 1 января 2021 года, следующий этап планируется с 1 июля 2021 года. И третий этап запланирован на 1 января 2022 года.

Также чиновник добавил, что жители временно оккупированных украинских территорий должны понимать, что кроме соцпособий также есть существенная нагрузка за счет пенсионных выплат гражданам.

Как сообщалось ранее, в списки на предстоящий обмен пленными между неподконтрольными Украине территориями ЛНР и ДНР и Украиной добавились новые имена.


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