Разоблачение FinCEN: Фирташ использовал стабкредиты НБУ в личных целях

Стоит отметить, что в документах сказано, что с 2010 по 2014 годы украинский Центробанк передал на спасение Надра Банка 1,5 млрд долларов, который на тот момент находился в собственности у Дмитрия Фирташа. Как позже выяснилось, это не помогло банку удержаться на плаву, и вВВВ июне 2015 года финансовое учреждение прекратило свою деятельность.

По данным уголовного производства Национальной полиции Украины, которое присутствует в распоряжении международного расследования ICIJ, 16 июня 2014 Надра Банк предоставил кредит почти на 110 млн долларов подконтрольной чиновнику ООО "Синтез Ресурс". Вскоре средства были переданы кипрской фирме Diago Enterprises Limited, которую также контролировал украинский чиновник.

В материале уточняется, что финансовые средства ушли на покупку доли акций Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК). Данное предприятие является единственным в Европе производителем титановой губки, пористого материала, который используеться т в производстве снарядов, военных самолетов и спутников.

Как сообщалось ранее, Северный апелляционный хозяйственный суд дал свой отказ в просьбе на удовлетворение аппеляционной жалобы Национального банка Украины и оставил без изменений свое решение, которое было принято ранее об удовлетворении иска ООО "Промышленная инновационная компания", мажоритарный владелец, которого является Радикал Банк, к Центробанку и было решено взыскать с ответчика 128,9 млн грн.