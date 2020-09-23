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НБУ обязали выплатить банку "семьи Януковича" 130 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд дал свой отказ в просьбе на удовлетворение аппеляционной жалобы Национального банка Украины и оставил без изменений свое решение, которое было принято ранее об удовлетворении иска ООО "Промышленная инновационная компания", мажоритарный владелец, которого является Радикал Банк, к Центробанку и было решено взыскать с ответчика 128,9 млн грн. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Finbalance.

НБУ обязали выплатить банку

Данное дело представлено на рассмотр суда уже во второй раз.

Стоит также отметить, что 27 августа ушедшего года Верховный Суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу центрального украинского банка и отменил решения судов низших каст.

Истец, в свою очередь заявляет, что компании, как акционеру банка, был нанесен существенный материальный ущерб из-за лишения корпоративных прав после отнесения Радикал банка к категории неплатежеспособных. На то время суд кассационной инстанции передал данное дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, которым является Хозсуд украинской столицы.

Также НБУ ссылалася на закон о банках, который был принят в мае текущего года. Ответчик заявлял, что закон устанавливал особый порядок возмещения убытков в случае отмены решения Центробанка о выводе банка с рынка. Данный аргумент Центробанка в суде был признан неубедительным.

Ранее сообщалось, что руководитель Министерства финансов Сергей Марченко подробно сообщил о том, какого размера будут выплаты Украины по ценным бумагам, которые выпустили под руководством Натальи Яресько после реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году.


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