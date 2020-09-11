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В Минфине рассказали, какую сумму Украина выплатит Западу по реструктуризации долгов

Руководитель Министерства финансов Сергей Марченко подробно сообщил о том, какого размера будут выплаты Украины по ценным бумагам, которые выпустили под руководством Натальи Яресько после реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году. Об этом сообщает портал Экономическая правда со ссылкой на заявление Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады IX созыва, передает УРА-Информ.

В Минфине рассказали, какую сумму Украина выплатит Западу по реструктуризации долгов

Отмечается, что в 2021-м Минфин выплатит по ценным бумагам 40 млн долларов США, а в случае умеренного роста ВВП к 2040-м выплаты могут достичь 22 млрд долларов США.

"Потенциальные выплаты по государственным деривативам к 2040 году при умеренном росте ВВП могут составить более 22 миллиардов долларов. В связи с этим было принято правительственное решение под грифом "секретно", которым были определены условия совершения сделки", ‒ заявил чиновник.

Стоит отметить, что в 2014-2015 годах украинское государство оказалась на грани дефолта. Министерство финансов Украины, которым тогда руководила Наталья Яресько, договорилось с западными кредиторами о списании части внешнего долга (тогда он составлял 15 млрд долларов США при золотовалютных резервах НБУ в 12,6 млрд долларов США). В то же время ;выплаты по другой его части были привязаны к экономическому росту Украины.

Тогда проходила реструктуризация, и были списаны 20% от суммы долга (около 3,6 млрд долларов США) и дана отсрочка погашения выпусков гособлигаций на четыре года: с 2015-2023 до 2019-2027 годов. В качестве компенсации были выпущены дополнительные ценные бумаги (так назывыаемые ВВП-варранты) на 3,2 млрд долларов США. Эти бумаги получила большая часть западных кредиторов Украины.Выплаты по ВВП-варрантам будут проводиться в течение 20 лет ‒ до 2040-го.

Как сообщалось ранее, Верховный суд Украины открыл кассационное производство по жалобе Кабмина на решения судов по делу депозитов семьи Суркисов в ПриватБанке. Речь идет о решении Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года и постановлении Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.


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