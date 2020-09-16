08:29 16.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, сколько Россия заплатит Украине за транзит газа в 2020 году

Стало известно, сколько Украина сможет получить денег от Российской Федерации за транзит газа в Европу в этом году.

Стало известно, сколько Россия заплатит Украине за транзит газа в 2020 году

О цифрах рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью журналистке Янины Соколовой на ее ютуб канале.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Я думаю, в этом году цифра будет близкой к $2 млрд", - сказал Коболев.

По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" то, что в контракте прописан механизм "качай или плати" в период существующего экономического кризиса является важным моментом для Украины в части получения гарантированного дохода от оказания транзитных услуг.

Напомним, что предыдущий договор между Украиной и Россией о транзите газа, который был подписан в 2009 году, закончился 1 января 2020 года. Однако сторонам удалось подписать новое соглашение 30 декабря.

Согласно нему, в 2020 году Россия должна прокачать минимум 65 млрд куб. м газа. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. При этом если Россия прокачает меньше газа, ей все равно придется оплатить минимальные объемы указанные выше.

Ранее мы сообщали, что Юрий Витренко покинул "Нафтогаз".


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