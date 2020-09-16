Стало известно, сколько Россия заплатит Украине за транзит газа в 2020 году

Стало известно, сколько Украина сможет получить денег от Российской Федерации за транзит газа в Европу в этом году.
О цифрах рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью журналистке Янины Соколовой на ее ютуб канале.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.
"Я думаю, в этом году цифра будет близкой к $2 млрд", - сказал Коболев.
По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" то, что в контракте прописан механизм "качай или плати" в период существующего экономического кризиса является важным моментом для Украины в части получения гарантированного дохода от оказания транзитных услуг.
Напомним, что предыдущий договор между Украиной и Россией о транзите газа, который был подписан в 2009 году, закончился 1 января 2020 года. Однако сторонам удалось подписать новое соглашение 30 декабря.
Согласно нему, в 2020 году Россия должна прокачать минимум 65 млрд куб. м газа. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. При этом если Россия прокачает меньше газа, ей все равно придется оплатить минимальные объемы указанные выше.
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