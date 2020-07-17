09:41 17.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Директор "Нафтогаза" уходит из компании: что произошло

Исполнительный директор компании НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко покидает компанию. Об этом сообщил сам Витренко на своей странице в Фейсбук.

Директор

Витренко отметил, что 17 июля – это его последний рабочий день в компании, пишет УРА-Информ.

"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость. Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", – написал исполнительный директор государственной компании.

Ранее сам Витренко отмечал, что его должность в компании сокращают и через два месяца он потеряет работу. Тогда он отметил, что на данный момент "не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом.

В самом "Нафтогазе" отмечали, что просто происходит оптимизация внутренней организационной структуры компании.

Ранее мы сообщали, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получают больше, чем Трамп, Путин и Меркель вместе взятые.


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