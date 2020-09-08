10:56 08.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как минимум на пять лет: эксперт рассказал, что в Украине нужно повысить пенсионный возраст

Хотя пенсионеры в Украине получают весьма маленькую пенсию, именно в нашей стране один из самых низких пенсионных возрастов в Европе. Вполне реально, что это ситуацию уже в скором времени пересмотрят.

Как минимум на пять лет: эксперт рассказал, что в Украине нужно повысить пенсионный возраст

Аналитик Владимир Мазуренко считает, что в ближайшее время точно нужно будет пересмотреть пенсионный возраст.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Как минимум на пять лет. Но в первую очередь нам нужно решить проблему теневой занятости, зарплат в конвертах. Есть ресурс и потенциал уже сейчас принимать решения, которые позволят наполнить Пенсионный фонд. Я выступал перед аудиторией молодых людей и спрашивал о том, что они думают о будущей пенсии", - отметил эксперт.

Он добавил, что большинство молодых людей вообще не думает о пенсии и предполагает, что тому времени, когда они выйдут на пенсию, не факт, что вообще будут ее платить. Он считает, что с таким настроением заставить работодателя платить честно будет тяжело. В 

Ранее мы сообщали, что часть пенсионеров может ожидать на надбавки.


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