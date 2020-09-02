Повышение пенсий для украинцев: кто сможет рассчитывать на надбавки

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что с первого апреля или первого мая будет перерасчет пенсий. При этом она отметила, что пожилые люди получают маленькую пенсию и нужно это изменить. Кравчук отметила, что пенсионеры старше 80 лет уже получают надбавку в 500 гривен. Она отметила, что пожилые люди раньше пошли на пенсию, когда ставка была ниже и нужно это изменить.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"И правительство обещало, я очень надеюсь, что это будет в бюджете на следующий год - доплату дополнительно для тех, кто старше 75 лет. Я не могу сказать еще сумму, но как это было для тех, кто старше 80 лет, то очевидно, это может быть так же, возможно, 500 грн для тех, кто старше 75 - со следующего года", - заявила Кравчук.

Ранее мы сообщали, что в Украине анонсировали массовые проверки условий труда.