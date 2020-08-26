В Украине анонсировали массовые проверки условий труда

Стоит отметить, что в ведомстве уточнили, что в первую очередь инспекторы будут проверять, оформлены ли у работодателей официально наемные работники.

Согласно официальным данным, более чем 20% трудоспособного населения не оформлены официально по месту работы. Конкретно в 2018-м таких неформально занятых было 3,54 млн человек. По степени распространения нелегальных схем трудоустройства лидируют сельское хозяйство, торговля, ремонт автотранспорта, строительство.

Также в ведомстве подчеркнули, что штрафы за нарушение трудового законодательства Украины могут составлять до 142 тысяч гривен. В отдельных случаях предусмотрена для нарушителей и уголовная ответственность. В качестве наказания виновные могут быть приговорены к исправительным работамВВВ на два года или арестованы на срок до полугода.

Ранее стало известно, что 25 августа, Верховная Рада Украины проголосовала за повышение минимальной зарплаты на 277 гривен.