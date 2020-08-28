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СБУ прикрыли пирамиду B2B jewelry

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан страны, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УРА-Информ.

СБУ прикрыли пирамиду B2B jewelry

По данным правоохранительных органов, к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Стоит отметить, что за не столь длительный период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства сотрудники правоохранительных органов провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

Максимально возможное наказание - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Хотя СБУ не расскрывает название пирамиды, на опубликованных спецслужбой фото можно узнать сертификаты B2B jewelry, а также ювелирный магазин организации.

Как стало известно ранее, состояние генерального директора Amazon Джеффа Безоса составляет 202 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Он первый человек в списке, преодолевший отметку в 200 миллиардов долларов.


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