12:04 27.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Самый богатый человек в мире стал еще богаче: новый рекорд

Состояние генерального директора Amazon Джеффа Безоса составляет 202 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Он первый человек в списке, преодолевший отметку в 200 миллиардов долларов.

Самый богатый человек в мире стал еще богаче: новый рекорд

56-летний Безос сейчас на 78 миллиардов долларов богаче, чем соучредитель Microsoft Билл Гейтс, который занимает второе место в списке. Состояние Гейтса оценивается в 124 миллиарда долларов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на АР.

Активы Безоса - это в основном акции Amazon. Около 11 процентов акций компании составляют более 90 процентов ее активов.

Акции Amazon за последнее время значительно выросли. Акции Amazon закрылись в среду ростом на 2,85 процента. В этом году стоимость акций выросла более чем на 86 процентов. По состоянию на среду стоимость компании превышает 1,7 триллиона долларов, что делает ее второй по величине компанией в США. Apple на первом месте.

Безос также является владельцем, среди прочих Washington Post и космической компании Blue Origin.

Forbes отметил, что Безос был бы еще богаче, если бы не развод с Маккензи Скотт. Маккензи Скотт получила 4% акций Amazon, которые на момент развода стоили 35,6 млрд долларов. Сейчас они стоят 63 миллиарда долларов.

Ранее мы сообщали, что АМКУ открыл дело против ROSHEN.


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