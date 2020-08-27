Цена на газ пошла вверх: очередные плохие новости для украинцев

НАК "Нафтогаз Украины" приняла решение повысить стоимость газа для населения по годовому контракту сразу на десять процентов - с 4,73 гривни до 5,24 гривни за кубический метр. В тоже время если смотреть на месячный контракт, то цена газа выросла на 45% - с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", - сообщила пресс-служба.

В тоже время в компании напомнили, что если перейти на тариф "Годовой", то можно застраховать себя от роста цен в отопительный сезон. Поэтому каждый желающий может зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.

Ранее мы сообщали, что вверх пошли цены также и на бензин и дизель. В