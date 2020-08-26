Цены на бензин и дизель и дальше будут идти вверх: неутешительный прогноз эксперта

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн поделился своим мнением по поводу того, чего ожидать от цен на топливо в ближайшее время. Он отметил, что совсем скоро цены снова пойдут вверх, ожидается очередное подорожание.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"По всем расчетам, завезенные ранее дешевые запасы топлива заканчиваются. Сейчас в Украине самые низкие розничные цены по сравнению с другими странами Европы. Мы имеем минимальную наценку в рознице за последние два года. Это еще один индикатор того, что цены вскоре пойдут вверх. Я уверен, что на наступившей неделе отдельные сети их повысят еще на 50 коп./л. Пока цены сдерживают украинские производители, у которых, судя по всему, еще есть запасы дешевой украинской нефти", - заявил эксперт.

В тоже время эксперты не верят в то, что цену могут стремительно взлететь из-за ситуации в Беларуси, прогнозируется, что топливо из этой страны будет и дальше поставляться без перебоев.

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