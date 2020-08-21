АМКУ открыл дело против ROSHEN

В ведомстве отметили, что крупнейшими отечественными производителями патоки крахмальной кукурузной (сиропов) являются компании, которые входят в состав группы ROSHEN.

"Группа ROSHEN в течение 2018 -2019 годов имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на этом товарном рынке", - отмечается в сообщении.

По информации АМКУ, группа ROSHEN в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик.

"В 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа ROSHEN повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа", - добавили в АМКУ.

В комитете считают, что такие действия группы ROSHEN могли навредить конкурентам на рынках кондитерских изделий.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в служебных помещениях "Укрзализныци" в Виннице и Киеве. Полиция и СБУ разоблачили коррупционную схему, в результате которой государству нанесен ущерб почти на 12 млн гривен.