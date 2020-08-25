18:40 25.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ждать ли женщинам повышения пенсионного возраста: в Минсоцполитики дали ответ

В последнее время все больше ходит разговоров о том, что женщинам снова могут увеличить пенсионный возраст.

Ждать ли женщинам повышения пенсионного возраста: в Минсоцполитики дали ответ

Советник министра социальной политики Николай Шамбир рассказал, от чего будет зависеть повышение пенсионного возраста для женщин. На данный момент пенсионный возраст для женщин в Украине составляет 59 с половиной лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Пенсионный возраст для женщин сейчас 59,5 лет, речь о его пересмотре не идет. Если есть стаж 35 лет, то он будет неизменным, то есть разговоров о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни в Украине. Соответственно, состояние здоровья, качество жизни влияет на эти показатели", - сказал Шамбир.

В тоже время он добавил, что если в стране будет увеличиваться продолжительность жизни, то вполне реально, что будет пересмотр пенсионного возраста. В 

Ранее мы сообщали, чтоВ украинские пенсионеры будут получать надбавки.В 


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